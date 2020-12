‘Als de winkels dicht zijn mogen we fietsen', maar zelfs dat is niet zeker in de winkelstraat in Harderwijk

Harderwijk wordt deze winter op ‘grootse’ manier belicht: ‘Zodat ze het in Zeewolde nog kunnen zien’

11 december Hoe kunnen we het einde van 2020 toch nog wat sfeer geven? Hjalmar Vogel uit Harderwijk brak zijn hoofd over die vraag en heeft nu het antwoord: hij organiseert een lichtroute door de stad, die hij combineert met de geschiedenis van Harderwijk. Zes weken lang worden negen historische en iconische gebouwen in de binnenstad in een ander licht gezet.