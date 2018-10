Alsnog regenboogpad in Harderwijk

Maar VVD, D66 en Harderwijk Anders komen donderdag in de raadsvergadering opnieuw met het voorstel voor een regenboogzebrapad. Zo'n oversteekpas is volgens Menno Doppenberg niet de oplossing voor het ongelijkheidsgevoel wat sommige inwoners van Harderwijk en Hierden omwille van hun geloof, afkomst of seksuele voorkeur ervaren. ,,Daar zijn wij ons van bewust. Maar het is wel een statement waarmee je als gemeente kunt laten zien dat iedereen in onze mooie gemeente welkom is en dat je je daar keihard voor inzet."