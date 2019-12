Alsnog vergunning voor Kerstevent Wandeltheater Harderwijk: verhaal gaat verder

Een hele opluchting voor de organisatoren, zegt woordvoerder Frea Kroese. ,,Vorige week kregen we te horen dat er nog een Bouwboek moest worden ingeleverd voor ons twee verdiepingen tellende podium op de Vischmarkt. Het Kerstevent Wandeltheater was hiervan al in juli door de gemeente Harderwijk op de hoogte gebracht, maar niemand wist hoe je zo’n Bouwboek moest maken. In de tien voorgaande edities, die in andere gemeenten werden gehouden, is nooit gevraagd om een Bouwboek.’’