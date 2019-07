Ambities Harderwijk even in de rustmodus

Bouwmaat Compact opent in Harderwijk

13:08 Bouwmaat Compact opent morgen in een nieuw pand aan de Hertog Reinoudlaan 2 in Harderwijk. Bouwmaat richt zich op professionele vakmensen in de herstel-, renovatie- en onderhoudsbranche, de zaak is niet bedoeld voor particuliere klanten. Het is de eerste Bouwmaat van Nederland met het compact concept.