Anja van ’t Klooster: ‘Stoerdoenerij is een verkeerd signaal aan collega’s’

Hakron uit Nunspeet verhuist naar Harderwijk

7 mei Het bedrijf Hakron uit Nunspeet, met ruim honderd medewerkers, is begonnen met de nieuwbouw van een hoofdkantoor en magazijn op het bedrijventerrein Lorentz 3 in Harderwijk. In 2021 verhuist Hakron van Nunspeet naar Harderwijk.