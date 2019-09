Anti-vaccinatieclub volgt inentingstoernee GGD vanuit Harderwijk

Succes vrouwen­voet­bal stelt Veluwse clubs voor dilemma: wel of niet gemengd voetballen

11:00 Het succes van de Oranje Leeuwinnen straalt af op de vele amateurclubs in de regio. Meisjesvoetbal is onmiskenbaar in opkomst. Maar het stelt de clubs soms ook voor een dilemma: wel of niet met de jongens meespelen? Een rondje langs de velden.