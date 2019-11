Appeltje voor de dorst ligt in de fruitmand in stadhuis Harderwijk

Waar een oud personeelsfonds al niet goed voor is; ambtenaren in Harderwijk kunnen voortaan ook op donderdag een greep doen in de fruitmand.

Het fonds werd in 1984 in het leven geroepen om medewerkers financiële hulp te bieden. Bij ambtenaren die meededen werd per jaar (laatst gewijzigd in 2002) 1 euro ingehouden; de gemeente verdubbelde het totaalbedrag.