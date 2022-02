Asielzoeker die in Harderwijk stampij maakte nog 90 dagen vast

Harderwij­ker met verzame­ling kinderpor­no en zelfgemaak­te dierenpor­no hoeft niet de cel in

Een 43-jarige man uit Harderwijk is vandaag veroordeeld voor het bezit en de verspreiding van kinderporno en het bezitten én zelf maken van dierenporno. Maar hoewel de aanklager hem in eerste instantie graag de cel in zag gaan, besloot de rechter anders.

27 januari