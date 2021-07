Asielzoeker tot bloedens toe mishandeld in Harderwijk: ‘ik wilde geen problemen’

VIDEO Vaccinatie­cam­pag­ne in azc’s begint: ‘Focus op groep die prik wél wil’

14 juni De vaccinatiecampagne voor asielzoekerscentra (azc) staat in de startblokken. Dat is een logistieke uitdaging voor de GGD’s, die ter plekke komen prikken. Uit een proef blijkt dat een kleine 80 procent van de bewoners bereid is een coronavaccin te nemen. Hoe krijg je die andere 20 procent zover? Daar hebben ze bij het azc in Harderwijk wel een idee voor.