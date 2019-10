Asielzoekers uit veilige landen worden niet geweerd uit azc Harderwijk

Kun jij rondkomen van 55 euro in de week? Probeer het eens in Harderwijk

10 oktober Hoe voelt het om als gezin rond te moeten komen van 55 euro per week en om elke dag keuzes te moeten maken? In de Week van de Armoede worden mensen uitgedaagd mee te denken met Ella en Dieter in Harderwijk. Een fiets kopen voor de kinderen of de kapotte wasmachine vervangen?