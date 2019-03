Athlos is klaar voor een invasie van 1750 deelnemers aan de Broekhuis halve marathon Harderwijk

,,Ach, natuurlijk zijn we overvallen door 35 procent meer inschrijvingen dan vorig jaar maar we laten ons niet zo snel gek maken”. Jan Koornstra, inmiddels negentien jaar verbonden aan het evenement, kent het klappen van de zweep. ,,Athlos staat sinds jaar en dag bekend om de strakke organisatie van wedstrijden. We zullen met 135 vrijwilligers ook zaterdag weer overleven en zullen de mensen een geweldige belevenis meegeven. We hebben zeker wel een aantal aanpassingen aangebracht”.

Motor

Koornstra is wedstrijdleider. ,,We hebben niet alleen een record aantal deelnemers maar er komen ook echte toppers aan de start. Vanuit Nederland maar ook uit België, Marokko, Kenia en Noorwegen. Als wedstrijdleider heb ik dan ook een extra instructie gemaakt voor de fietsers die voor de eerste man en vrouw in de wedstrijd rijden. Die moeten rekening houden met snelheden boven de twintig kilometer per uur. We hebben een motor, honderd meter voor de eerste loper, rijden om de weg al vrij te maken. We hebben dit jaar voor het eerst een apart startvak voor de snelle lopers die zich daarvoor moesten aanmelden. Geld betalen we niet. Ze zullen moeten lopen voor de eerste plaatsen want daar staan wel geldprijzen op. En het parcoursrecord bij de mannen als vrouwen zullen er aan gaan. Goed voor 400 euro bonus op de halve marathon”.

Ambities

Ruud Jansen nam acht jaar geleden het roer over van de toenmalige organisatie en toonde toen ambities. ,,Ik heb gezegd dat ik het wilde doen, mits ik het mocht benaderen als het leiden van een bedrijf. Om mijn ambitie werd ik toen misschien wel uitgelachen. We wilden van vierhonderd naar tweeduizend deelnemers. Dat we dat dit jaar gaan benaderen is echt geweldig”. Jansen denkt op 1750 deelnemers uit te komen. ,,Dat levert een grote uitdaging op want we hebben precies 1750 startnummers en medailles. Sommige afstanden kennen nog maar tien startnummers voor de na-inschrijving. We hebben besloten dat die afstand gewoon op is. Jammer, maar het zou te veel vragen van onze vrijwilligers om de nummerindeling last minut aan te passen.‘’

Ook de politie heeft haar draaiboek aangepast. In plaats van een agent en twee handhavers, komen er drie agenten en vier handhavers.