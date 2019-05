Auto in brand gestoken in Harderwijk

Toen de brandweer arriveerde was actie niet meer nodig. De brandweer en de politie constateerde dat het vuur waarschijnlijk is aangestoken. De brand was begonnen in de wielkas van het rechtervoorwiel en heeft vooral de buitenkant van de auto beschadigd.

Getuigen

In Harderwijk zijn volgens een woordvoerder dit jaar drie autobranden geweest waarbij vermoedelijk sprake was van brandstichting. Dat is in vergelijking met andere gemeenten waar volgens de woordvoerder soms wel ‘tientallen auto's per jaar in brand worden gestoken’ heel weinig.