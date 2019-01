Auto-inbreker probeert in Harderwijk spullen te stelen uit onopvallende politieauto met daarin een agent

De buurtbewoner sprak de twee mannen aan, nadat hij het duo in auto's zag kijken. Het verhaal van het tweetal vertrouwde de buurtbewoner niet en dus belde hij de politie. Agenten gingen gelijk met onopvallende politieauto’s naar de wijk Slingerbos. Twee agenten gingen lopend de wijk in en één agent bleef achter in een auto. In de wijk werd al snel iemand gezien die voldeed aan het doorgegeven signalement. De man werd opgepakt.

Op hetzelfde moment ging in een onopvallende politiewagen ineens het achterste portier open. Een man kwam de auto in, mogelijk om spullen te stelen. Toen hij merkte dat er een agent in de auto zat, sloeg hij op de vlucht. De agent zette de achtervolging in en kon de man even later aanhouden.