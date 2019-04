Auto rijdt in op stadhuis Harderwijk: wat weten we tot nu toe?

Was het een ongeval of was er sprake van kwade opzet? Wie is de verdachte en waar komt hij vandaan? Nog altijd is er weinig bekend over het hoe en waarom achter het incident met de rode personenauto die vanmiddag inreed op het stadhuis van Harderwijk.

Of het een bewuste actie was, is nog altijd niet duidelijk. Althans, niet officieel. De politie houdt zich vooralsnog op de vlakte. Tegenover Omroep Gelderland zou een woordvoerder hebben verklaard dat er sprake was van opzet. Wanneer de Stentor dezelfde vraag voorlegt aan de politie, ontbreekt die stelligheid. ,,Nee, dat kan ik niet bevestigen’’, zegt de woordvoerder. Maar waarom heeft haar collega dan gezegd dat de verdachte opzettelijk heeft gehandeld? ,,Dat zijn haar woorden, niet die van mij.’’

Toch lijkt de kans klein dat het gaat om een ongeval, merkt ook wethouder Jeroen de Jong op in een gesprek met deze krant. ,,Het heeft er alle schijn van dat het een bewuste actie is’’, zegt hij. ,,Het is immers een nogal onlogische plek om van de weg te raken.’’ En daar heeft De Jong gelijk in. De ingang van het Harderwijkse stadhuis bevindt zich in een gebied waar auto’s in principe niet welkom zijn. Het is geen doorgaande weg. De wethouder concludeert daaruit dus dat de bestuurder opzettelijk heeft gehandeld.

Ooggetuige

Bovendien verklaarde een ooggetuige tegenover de Stentor dat de auto met hoge snelheid op ingang van het stadhuis af kwam rijden. ,,De bestuurder gooide hierop de autosleutel weg en maakte zich toen uit de voeten’’, aldus de ooggetuige.

Burgemeester Harm-Jan van Schaik kon vanavond nog niets zeggen over de toedracht. ,,Het is niet duidelijk wat de aanleiding was van de actie. De politie heeft de zaak in onderzoek’', zo zei hij voorafgaand aan de vergadering van de commissie Beleid Algemeen.

Dan de verdachte. Die werd vanmiddag rond 15.30 uur aangehouden in een woning in de binnenstad Harderwijk. Of het om zijn of haar eigen woonadres ging, is niet bekend. De politie wil intussen niets kwijt over de identiteit van de verdachte, zo laat zij vanavond weten in een persverklaring.

Geen gewonden

Wat weten we dan wel? Allereerst dat er wonderwel geen gewonden zijn gevallen. Door de aanwezigheid van de bibliotheek en de stadswinkel, is het stadhuis aan de Havendam een drukbezochte locatie. Dat de auto niemand heeft geraakt, mag dus een klein wonder worden genoemd. Ook is inmiddels duidelijk dat het stadhuis, inclusief de bibliotheek morgen gewoon weer zijn geopend.