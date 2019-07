Auto's en rennende kinderen blijft slechte combi bij scholen Harderwijk

Baas Biodiesel Kampen bekent fraude en witwassen: ‘Dom, dom, dom’

4 juli Eigenaar van Biodiesel Kampen Cees B. (51) uit Harderwijk en diens vrouw Janine B. (46) hebben volgens het Openbaar Ministerie sinds 2012 een bedrag van zeker 3 miljoen euro witgewassen. B. bekent de aantijgingen: ,,Dom, dom, dom. Ik voel me schuldig tegenover de mensen die bij me werken dat het glad de verkeerde kant op gaat met het bedrijf en ik voel me schuldig tegenover mijn vrouw en kinderen.’’