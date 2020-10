Auto slaat over de kop in Harderwijk, man en kind blijven wonderwel ongedeerd

Vraagte­kens bij woningbouw in Hierdens buitenge­bied

24 oktober Het open landschap wordt er niet mooier op door er woningen in te bouwen, vinden bewoners van de Hoge Varenweg in het buitengebied van Hierden. Toch gaat dat hier wel gebeuren, al is het gemeentelijk beleid niet heel helder op dit punt. Vraagtekens bij nieuwbouw in het open weidegebied.