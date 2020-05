Auto van Harderwijker total loss na ongeval in Garderen

Verdachten brute overval op bejaarde in Harderwijk willen cel uit vanwege corona

1 mei Twee mannen die ervan worden verdacht een 84-jarige man met grof geweld te hebben overvallen in zijn woning aan de Mecklenburglaan in Harderwijk, hebben de rechtbank in Zutphen vrijdag gevraagd om vrijlating. De twee zitten in voorarrest, maar hebben het naar eigen zeggen moeilijk in de gevangenis. Mede door het coronavirus.