Auto vliegt in brand in Harderwijk

De 19 van 2019 5. Relinde Weil: Maakt zij de IJsselmeer­zie­ken­hui­zen weer gezond?

31 december Wie het nieuws maakten in 2018 - gewild of ongewild - weten we inmiddels. Maar wie worden de gezichten van 2019? Hoewel dat niet te voorspellen is, hebben we wel 19 regiogenoten geselecteerd die mogelijk kleur gaan geven aan het nieuwe jaar, in positieve of negatieve zin. Vandaag in de ‘19 van 2019’: Relinde Weil.