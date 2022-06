Autodieven dol op BMW’s in Harderwijk en Ermelo, strippen alles wat los en vast zit

MET VIDEO Flinke rookplui­men bij brand in kelderbox flatgebouw Harderwijk

In kelderboxen onder een flatgebouw in Harderwijk woedde zondagochtend een brand. Bij de brand kwam veel rook vrij, bewoners werden opgeroepen ramen en deuren dicht te houden. De brand woedde in de flat aan de Hofdijkstraat.

