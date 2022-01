Autofanaten in Harderwijk blijken hardleers: verboden carmeeting wordt doorgezet in Ermelo

Met de kliko naar de stembus in Harderwijk, met of zonder plastic

De strijd om het binnenhalen van de meeste kiezers in Harderwijk op 16 maart is begonnen. Waar het in 2018 vooral draaide om het wel of niet invoeren van de koopzondag richten Harderwijk Anders en het CDA hun pijlen nu op het nog maar net ingevoerde nieuwe afvalbeleid.

20 januari