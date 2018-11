Autokrakers worden weer in de gaten gehouden in Drielanden

video Rijkswater­staat en Harderwijk in gesprek over einde aan ‘hoofdpijn­dos­sier’ rond A28

12 november Rijkswaterstaat gaat in gesprek met de gemeente Harderwijk over de uitkomsten van de geluidsmetingen langs de A28. Maar of de overschrijding van 0,6 tot 0,7 decibel aanleiding is voor snelle actie is nog onzeker. Eerst zien, dan geloven...