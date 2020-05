Automobilist gewond na frontale botsing op Nassaulaan Harderwijk

Starters verder achterop bij verdeling sociale huurwonin­gen in Harderwijk

30 april De kans om snel een sociale huurwoning in Harderwijk te vinden, is de komende jaren nog wat kleiner geworden. Jongeren en bijvoorbeeld mensen van elders die in Harderwijk een baan vinden, kunnen jaarlijks meedingen naar nog geen dertig woningen in plaats van de bijna zeventig in 2019.