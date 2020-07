Automobilist ziet fietsende tiener over het hoofd, meisje lichtgewond

Het eerste diploma Praktijkon­der­wijs in Harderwijk komt bij Marvick ingelijst in de woonkamer te hangen

6 juli ,,Mijn diploma ga ik in een mooi fotolijstje doen en in onze woonkamer ophangen,’’ zegt Marvick Schneider (18) uit Harderwijk. Maandag kregen leerlingen van de Praktijkschool MijnSchool in Harderwijk voor het eerst in de geschiedenis een diploma uitgereikt.