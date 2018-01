Autoverkoop tussen drogist en boekwinkel in Harderwijk

In de Luttekepoortstraat in de Harderwijkse binnenstad is een bijzondere pop-upstore geopend. In het winkelpand tussen Drogisterij Rozemarijn en de Primera in de Luttekepoortstraat in Harderwijk staan twee auto's.

Het is een tijdelijke winkel van autobedrijf Schueler, dealer van onder andere Seat. Wie dat wil kan even achter het stuur kruipen van de Arona, het nieuwste model. De opzet van de pop-upstore is de mensen in en om Harderwijk - opnieuw - kennis te laten maken met het merk, zegt Wim Gudde van autobedrijf Schueler in Nijkerk. Schueler, onderdeel van de Pon Dealergroep, nam in februari 2015 de activiteiten over van Seat Bakker aan de Lorentzstraat in Harderwijk.

Extra aandacht

Een groot deel van de Seatrijders stapte mee over naar de garage in Nijkerk, maar volgens Gudde is het tijd voor wat extra aandacht in Harderwijk. ,,En je ziet ook in andere plaatsen dat autobedrijven een plekje zoeken in de winkelstraat. Mensen verwachten dat niet en ze blijken het wel leuk te vinden. Ze kunnen op hun gemak kijken en vragen stellen.''

Demontage

Om de twee auto's binnen te krijgen, moest een deel van de etalage tijdelijk gedemonteerd worden. Dat is nog voor de kerst gebeurd; Gudde kon zo ook de koopzondag van 24 december meepakken. ,,We hebben denk ik zo'n veertig mensen per dag binnen gehad tot nu toe. ''