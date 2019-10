AZC’er hoort vijf maanden eisen voor strooptocht door Harderwijk

Handtassen, broeken, shorts, zwembroeken, parfum, zonnebrillen, zakdoekjes, horloges, een lamp en een rugtas; niets was veilig voor de 26-jarige N.C. en zijn minderjarige vriendin M.B. uit het AZC in Harderwijk. In juni en juli pikten ze samen alles wat los en vast zat in voornamelijk winkels in Harderwijk.

De twee moesten dinsdag voorkomen bij de rechtbank in Zutphen. B. wordt berecht via het minderjarigenstrafrecht, haar zitting was dan ook achter gesloten deuren. Maar C. verscheen wel in het openbaar voor de rechters. Die bekende direct vrijwel alle diefstallen. Behalve de lamp op 18 juni van Van den Bosch Verlichting. Toen de Algerijn daarvoor werd gepakt, wilde de politie de zaak laten gaan mits hij niet nog een keer toesloeg.

Negen winkels bestolen

Maar op 3 juli ging het goed mis. Negen winkels in Harderwijk werden door het duo bestolen. De zaak kwam aan het rollen toen de twee op een terras een handtas van iemand wilden meenemen, maar werden betrapt. Er ontstond wat consternatie en de politie was net op dat moment een aangifte van diefstal aan het opnemen bij het nabijgelegen WE Fashion. De agenten namen een kijkje bij het opstootje en omdat C. en B. voldeden aan het signalement van de dieven bij WE, werden hun tassen onderzocht. Daaruit kwamen vervolgens allemaal gestolen spullen tevoorschijn. Bij de twee werden ook gestolen vochtige zakdoekjes van De Drogisterij gevonden, die op 1 juli waren verdwenen. Al snel werden zij ook in verband gebracht met de diefstal van een Ray Ban-zonnebril in het casino op 18 juni. ,,Maar dat heb ik ook niet gedaan, net als die lamp. Misschien een vriend van mij. Wij waren die dag met zijn vijven’’, verzekerde hij de rechters.

'Tas lag verlaten’

Zijn vriendin vertelde de politie eerder al dat ze die dag in juli ‘gewoon op strooptocht waren’ met zijn tweetjes. De een pikte dit, de ander pikte dat. C. erkent dat ook wel. ,,Maar die tas op het terras lag helemaal verlaten. Ik wilde hem naar de politie brengen en stopte hem in mijn tas. Toen kwam de eigenaresse bij me en heb ik hem teruggegeven’’, verklaarde hij. Hoe dan ook, vroeg hij om vergiffenis. C. zit inmiddels 105 dagen vast en wil graag Nederland verlaten, als hij vrijkomt. ,,Mijn moeder in Frankrijk is ernstig ziek, ik wil naar haar toe.’’ De officier van justitie had geen goed woord over voor de strooptocht van de man en zijn vriendin. ,,Kennelijk is hij in Nederland om dingen te stelen om zo in zijn levensonderhoud te voorzien.’’ Zij eiste dan ook vijf maanden cel en het betalen van 105,04 euro schadevergoeding aan de eigenaresse van de Ray Ban-zonnebril.

Landelijke aanpak met ketenmarinier

Deze zaak komt daags na het plan van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie om ketenmarinier Jur Verbeek aan te stellen in Harderwijk. Die gaat gemeenten, politie, Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en andere partijen helpen bij de aanpak van uitgeprocedeerde criminele asielzoekers die al rovend en intimiderend door Nederland trekken. Gewezen diender Verbeek kiest voor een persoonsgebonden aanpak. Hij heeft inmiddels een lijst met zo’n 250 namen en foto’s van asielzoekers die op verschillende plekken crimineel gedrag vertonen. Het gaat vaak om uitgeprocedeerde mensen uit veilige landen als Marokko, Algerije en Tunesië. In Harderwijk verblijven er momenteel zeven, stelt Verbeek. ,,Maar het is een fluïde groep, het wisselt’’, zei hij eerder in deze krant.