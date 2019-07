Baasje doodgereden chihuahua Draco (7) uit Harderwijk krijgt duizenden berichtjes, automobilist nog altijd spoorloos

De 7-jarige chihuahua Draco uit Harderwijk kwam zaterdagavond op een tragische manier aan zijn einde. Een onachtzaam moment was genoeg om te ontglippen en de weg op te rennen. Na een aanrijding op de Nassaulaan was het hondje op slag dood. Joke Andringa en haar familie zijn een zoektocht gestart naar de doorgereden automobilist.

,,We doen er niet moeilijk over. Draco was niet aangelijnd en dat had wel gemoeten. Toch willen we graag contact met de bestuurder die volgens ons te hard reed’’, vertelt een familielid van Andringa die een oproep op Facebook plaatste in de hoop de bestuurder te vinden. ,,Het gaat om een rood-zwarte Mini Cooper. Het was een flinke klap, het kan niet anders dan dat de chauffeur er iets van gemerkt heeft.’’

Eerder ongeluk

Draco is een groot gemis, vertelt het familielid die niet met zijn naam in de krant wil. ,,In onze familie is iedereen hondenliefhebber. Ieder gezin heeft gemiddeld twee honden. We hebben van alles: een Duitse Dog, Yorkshire Terriers, een Amerikaanse Stafford.’’ De aanrijding is volgens het familielid extra pijnlijk, omdat Andringa eerder haar zoon verloor.