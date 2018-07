Babykameel Elsa is de publiekslieveling bij Circus Renz Berlin in Putten

videoAltijd al eens een kameel willen aaien? Dan is daar nu de kans voor. Circus Renz Berlin, dat zijn tent heeft opgeslagen in Putten, heeft een witte babykameel die door het publiek geaaid mag worden in de pauze tussen de circusvoorstelling.