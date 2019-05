Bakkerijmuseum in Harderwijk creëert alvast nostalgische sfeer in de Havendijk

Harderwijk krijgt een eigen bakkerijmuseum naast Molen de Hoop. De verwachting is dat het museum in het najaar officieel geopend wordt.

De vrijwilligers van de Harderwijkse Molenstichting kregen vier jaar geleden het idee om een museum naast de molen te bouwen. Recent is het gebouw gereed gekomen. Nu is het wachten op de nostalgische inrichting. Tot nu toe is er twee ton uitgegeven aan de bouw van de extra ruimte, de inrichting en het nieuwe alarmsysteem.

Trudy van der Mannen-Morel: ,,We hebben nog een heleboel spullen nodig, maar hebben al de complete inventaris van een bakker uit Rotterdam opgekocht.” De stichting wil in de molen en het museum het verhaal van het brood vertellen. Hiervoor huren ze het bureau Jora Vision in. Van Mannen-Morrel: ,,Het is de bedoeling om er niet alleen een uitstalling van spullen van te maken. Bezoekers kunnen eerst de molen bekijken en zien hoe het deeg wordt gemaakt, dat vervolgens in het museum verwerkt wordt tot een broodje. Met behulp van het bureau willen we verschillende interactieve elementen toevoegen.”

Hulsink

Alle ruimtes van zowel het bakkerijmuseum als de molen worden hiervoor gebruikt. Op de eerste zolder van de molen komt een educatieve ruimte. Ook de permanente tentoonstelling van drankfabriek Hulsink wordt opgenomen in het museum. Er zijn nieuwe toiletten gebouwd en er is een alarmsysteem aangeschaft.

Om inspiratie op te doen is de stichting bij verschillende bakkerijmusea geweest. Carel van den Heuvel, secretaris: ,,We willen een nostalgisch sfeertje creëren. Van oude bakkerijmachines tot koekplanken en lepels.” Het meest in het oog springende museumstuk wordt een broodpenning uit 1800. Van der Mannen-Morel: ,,Deze broodpenning is afkomstig uit de kerk. De armen kregen vroeger een broodpenning , een teken dat ze gratis brood op mochten halen bij de bakker. Voor zover bekend is er nog één broodpenning in het Amsterdamse museum uit die tijd.”

Ruimtes van het museum worden ook gebruikt om workshops te geven. Daar is de stichting tijdens de Nationale Molendag mee begonnen. De ingrediënten uit de winkel bij de molen worden ook gebruikt voor de workshops. Van der Mannen-Morel: ,,We hopen dat er hierdoor ook wat meer belangstelling komt voor de winkel van de molen.”

