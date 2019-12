Balen dat off-grid geen off-grid meer is in Harderwijk

En weg is het off-grid-idee van de tiny houses, waarvoor zo veel moeite is gedaan. Onbegrijpelijk, vindt Edwin Enklaar van Harderwijk Anders, dat pas nu blijkt dat de huisjes moeten worden aangesloten op het riool. ,,Daar baal ik enorm van.’’

De opzet was nou juist dat de drie tiny houses aan het Rappad in Harderwijk niet worden aangesloten op de nutsvoorzieningen. De bewoners moeten zelf zorgen voor water, elektriciteit, verwarming en de verwerking en de afvoer van het huishoudelijk afvalwater. Dus zonder riolering.

Heftig gediscussieerd

Nadat jarenlang - soms heftig - is gediscussieerd over die opzet en met name ook over de plek waar dit experiment zou worden uitgevoerd blijkt nu ineens dat het op deze locatie helemaal niet mag en kan zonder aansluiting op het gemeentelijk riool.

,,Als ik dit had geweten, had ik op dat terrein aan het Rappad liever gewone kleine huisjes gebouwd’’, zegt Enklaar. ,,Daar is grote behoefte aan.’’

Kans voor pioniers

Hij stond samen met raadslid Gertien Koster drie, vier jaar terug aan de wieg van het idee van de tiny houses in Harderwijk. Dat werd later overgenomen door de politiek, waarbij uiteindelijk werd gekozen voor die ambitieuze aanpak van off-grid. Pioniers die streven naar een zo klein mogelijke ‘ecologische voetafdruk’ zouden in Harderwijk een kans krijgen te laten zien dat het kan.

Maar het kan hier dus niet. In stedelijk gebied nabij het rioolstelsel moeten woningen worden aangesloten op dat riool, concluderen burgemeester en wethouders nu. Het college durft het ook niet aan de bewoners bij wijze van experiment toestemming te geven om het afvalwater via een biologisch filter in de bodem te laten zakken. Risico’s voor de volksgezondheid en het milieu kunnen niet worden uitgesloten.

Niet geschikt

Dat had vooraf ook al bekend kunnen zijn, meent Enklaar. En móeten zijn, wat hem betreft. Hij heeft er inmiddels officiële, schriftelijke vragen over gesteld aan het college. ,,Ze gaan nu monitoren wat er precies vanuit de tiny houses wordt geloosd op het riool, maar off-grid is off-grid. En dit is geen off-grid.’’

Hij is ook benieuwd wat de pioniers hier zelf van vinden. ,,Zij hebben eerder uitvoerig verteld hoe ze dachten alles op te kunnen lossen. Waarom is er toen geen nader onderzoek gedaan naar wat hier eigenlijk kan en mag? Eigenlijk is deze locatie dus niet geschikt voor het experiment. Als we dit hadden geweten hadden we een andere plek moeten zoeken.’’