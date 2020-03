Bar Holy Moly in Harderwijk bezorgt vanavond cocktails aan huis

Sinds het uitbreken van de coronacrisis, heeft Holy Moly het roer radicaal om moeten gooien. In allerijl zette het restaurant een bezorgservice op touw, waardoor er nu elke avond meerdere Holy Moly-scooters door de straten van Harderwijk en Hierden rijden. ,,En dat gaat verrassend goed’’, zegt eigenaar Bob van Geelen. ,,Ideaal is het natuurlijk niet, maar in deze tijden moet je roeien met de riemen die je hebt.’’

Hart onder de riem

Van Geelen weet nog niet echt wat hij ervan moet verwachten. ,,We hopen natuurlijk dat het een succes zal zijn, we vinden het vooral heel erg leuk om te doen. Het is onze manier om de moed erin te houden en onze gasten een hart onder de riem te steken. En als het een succes is, kunnen we het de komende periode misschien nog eens doen.’