Basisschool Het Startblok in Harderwijk in de race voor lied op cd Kinderen voor Kinderen

Harderwijk­se bijen opnieuw mikpunt van vandalisme, wijkplat­form is ‘piswoest’

20 maart Voor de tweede keer in korte tijd hebben vandalen huisgehouden onder vier bijenvolken in Park Walstein in Harderwijk. De deur van het hok is geforceerd en de kasten zijn op de grond gesmeten. Theo Goosen van het Wijkplatform Frankrijk is geschokt, maar strijdbaar: ,,We laten dit mooie project hierdoor niet om zeep helpen.’’