Basisschool Het Startblok uit Harderwijk wint liedjeswedstrijd Kinderen voor Kinderen

Onzekere toekomst Dierenambu­lan­ce Ermelo-Harderwijk

13:55 Het is onzeker of de Dierenambulance Ermelo-Harderwijk overeind blijft. Door interne strubbelingen zijn er nauwelijks nog vrijwilligers. De dierenambulances Noord Veluwe en Nijkerk hebben nu besloten ook in Harderwijk en Ermelo te gaan rijden.