Basisschoolkinderen in Harderwijk moeten klas in beweging krijgen als ‘sportcoach’

‘Kunstenaar’ en ‘fietsen­han­de­laar’ horen jarenlange celstraf­fen tegen zich eisen vanwege drugslab in Emst

De één was in Emst om fietsen te verhandelen, de ander om een muurschildering te maken. De Oekraïner en de Mexicaan hadden naar eigen zeggen niets te maken met het drugslab dat in het voormalige restaurant Schaveren was opgezet. Ook al werden ze daar ruim een jaar geleden aangehouden. De officier van justitie geloofde er geen snars van en eiste jarenlange celstraffen.

16 november