Basisschoolkinderen uit Harderwijk ontpoppen als singer-songwriters

videoZelf teksten schrijven en ze dan in mogen zingen in een professionele studio. Het is voor leerlingen van het Leonardo-onderwijs in Harderwijk een droom die uitkomt. Vooral voor de 10-jarige Amber Buter: ,,Ik zing elke dag, dus dit is wel heel leuk.’’ En als het nummer af is? Dan wordt het gepresenteerd aan de ouders.

Begeleider van het geheel is muzikant Tino Duchateau. ,,Dit project heet De Hitfabriek: een andere vorm van muziekonderwijs’’, vertelt hij. Acht lessen lang zijn de leerlingen bij de Popschool in Harderwijk en leren ze zingen en instrumenten bespelen. ,,Veel kinderen spelen al’’, zegt Duchateau. ,,Maar hier moeten ze dan een ander instrument kiezen.’’ Duchateau was verbaasd over het niveau van de muziekteksten die de kinderen geschreven hebben. ,,Die zaten grammaticaal behoorlijk goed in elkaar.’’

Meester Jan-Willem van Vulpen vult aan: ,,Het gaat hier veelal om hoogbegaafde kinderen. Ze spelen cello, viool, noem maar op.’’ De kinderen nemen vaak hun eigen instrument mee om die te kunnen gebruiken voor de hit die ze maken. ,,Muziek zet de kinderen weer aan.’’

Volledig scherm Tino Duchateau zet de koptelefoon op bij een van de leerlingen die de bridge op gaan nemen. © Ruben Schipper Fotografie

Tweede natuur

Amber (10) zingt elke dag en vindt het nummer dat ze met de school heeft gemaakt ‘een fijne melodie’ hebben. Haar groep zingt de bridge, een soort tussenstukje in het lied. Het stukje gaat over iemand die het schoolplein op komt, niemand kent, maar gelukkig de juf ziet. ‘Leren, dat is tof’, zo eindigt het stukje zang. Amber: ,,Ik leg mijn gevoel echt in het zingen. Als ik iets moet zingen wat niet leuk is, probeer ik daar ook zo bij te kijken en dan ga ik me ook zo voelen. Dat hoor je dan wel.’’

Vriendinnen Sophie te Kaat (10) en Rosalise Pluister (10) herkennen zichzelf niet in de tekst. Sophie: ,,Wij zijn eigenlijk gelijk vriendinnen geworden, dus we zijn op school nooit alleen’’, zegt ze, terwijl ze giechelend naar Rosalise kijkt. Om er over te zingen, vinden de twee niet moeilijk. ,,Het is wel een leuke tekst, dus we zingen het maar gewoon.’’

Presenteren