Bedreigde pro-vaccinatieman in Harderwijk hoopt op meer aangiftes

Baas huisartsen­or­ga­ni­sa­tie Harderwijk roept op: ‘Laat zien dat je je laat vaccineren tegen corona!’

15 december Dit moet dé profielfoto worden op social media. Een krachtig en persoonlijk statement om je te laten vaccineren. In de hoop dat zoveel mogelijk mensen dat dan ook gaan doen. ‘Count me in! When it's my turn, I'm getting vaccinated! Goodbye Covid’.