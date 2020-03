Begrafenis markante Harderwijker live uitgezonden wegens corona-uitbraak

Van Rhee overleed afgelopen zondag op 74-jarige leeftijd. Hij was al geruime tijd ziek. De Harderwijker was gedurende zijn leven in tal van besturen en organisatiecomités actief. Ook was het aan hem te danken dat in 2012 een monument is geplaatst in het Wolderwijd voor de piloten die tijdens de Tweede Wereldoorlog in de Zuiderzee zijn gestort. Afgelopen september werd Van Rhee benoemd tot ereburger van Harderwijk.