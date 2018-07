Belgisch voetbalfeestje in Harderwijk

Zwembaden Veluwe profiteren volop van warme en droge zomer

6:00 Buitenbaden in onze regio beleven gouden tijden. Normaal gesproken mogen we in onze handjes knijpen met een paar warme weken. Dit jaar zijn de kaarten echter anders geschud. Al meer dan twee maanden worden we, met korte tussenpozen, getrakteerd op zomers weer. Het leidt tot topdrukte in Veluwse zwembaden.