Benefietconcert voor zieke Lisanne: 'Op een beter moment kan bijna niet'

Lisanne Spaander werd lid van het musicalkoor precies drie jaar nadat bij haar Ewings Sarcoom werd ontdekt: botkanker. Na een zware tijd, met vele behandelingen, werd zij genezen verklaard. Over deze zware periode maakte de zangeres ook een liedje: Vechtersbaas . Dit lied zong zij later met Marco Borsato in de Ziggo Dome, Borsato was diepgeraakt door het verhaal van Spaander.

De tumor kwam terug

Toen sloeg het noodlot weer toe. De tumor kwam vorig jaar november terug. ,,Toen zij hoorde dat het weer fout zat, sloeg dat natuurlijk in als een bom'', vertelt koorgenoot Ten Cate. ,,Heel even stortte haar wereld in. En wij als koorleden waren er ook kapot van.'' Maar juist de wilskracht en veerkracht van Lisanne maakte diepe indruk op de Drontense zanger. En hij begon na te denken. ,,Van vrienden had ik al weleens begrepen hoe een dergelijke ziekte ook een enorme wissel trekt op het gezin, en dat er veel zaken niet vergoed worden.'' Hierdoor kreeg Ten Cate een idee: een benefietconcert. In overleg met de andere leden van No Nonsense besloot hij het concert te organiseren. ,,Ik hoop dat we via deze actie Lisanne en haar moeder en broertje wat verlichting kunnen geven. Of misschien iets leuks voor ze kunnen doen.''

Concert

Zo gezegd, zo gedaan. Het benefietconcert is gepland op maandag 29 januari, in de Ludgeruskerk in Dronten. En dat is precies op de dag dat Lisanne geopereerd gaat worden. 'Mijn botje met tumor gaat dan uit mijn lichaam. Op het moment dat ik wakker ben en volgens de prognoses na de operatie ook helemaal schoon ben, wordt er een optreden voor mij gegeven. Op een beter moment kan bijna niet. Zingend de toekomst in', schrijft de dankbare Lisanne op Facebook. 'Ik hoop dat ik vanuit mijn ziekenhuisbed in Nijmegen dit mooie concert kan bijwonen.'

Of dat inderdaad kan weet Ten Cate nog niet. ,,Misschien via Facebook of Skype? Dat gaan we nog regelen.''