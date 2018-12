Bennet (10) in Harderwijk pakt zelf de bus

Externe aannemers nog dagen bezig met opruimen drijfmest bij biocentra­le Harderwijk

11:54 Externe aannemers zijn ingehuurd om de drijfmest op te ruimen die dinsdag uit een van de vergistingstanks bij de nieuwe biocentrale in Harderwijk is gelekt. Dat maakte Waterschap Vallei en Veluwe woensdagochtend bekend. Er is geen gevaar voor de volksgezondheid.