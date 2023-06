Bert moest 5000 euro meebetalen aan geluidsscherm dat ‘niet blijkt te werken’: ‘Overlast is erger dan ooit’

Voortbe­staan Het Pakhuis in Ermelo in gevaar, directeur uit noodkreet: ‘Bezuini­ging moet van tafel’

Het Pakhuis in Ermelo dacht deze zomer de boer op te gaan met een ambitieus toekomstplan. In plaats daarvan moet het museum vechten voor zijn voortbestaan. Directeur Patrick Reeuwijk laat er geen misverstand over bestaan: als de subsidie wordt gehalveerd is het over en sluiten voor Het Pakhuis. ,,Gooi het kind niet weg met het badwater.’’