Bestelauto over de kop door aanrijding

Omstreden Ermelose museumbaas huurt opnieuw familiebe­drijf in met subsidie­geld

19 november Marten Foppen uit Ermelo is vorig jaar als directeur van het Spoorwegmuseum in Utrecht aan de kant geschoven vanwege ‘malversaties en vriendjespolitiek’. Hij gaf opdrachten aan het bedrijf van zijn echtgenote. Als voorzitter van de Stichting Nationaal Sinterklaasmuseum in Harderwijk huurt hij met subsidiegeld van de gemeente opnieuw een bedrijf van zijn vrouw in.