Bestuur wijkcentra Harderwijk stapt op; ‘we hebben geen andere keus’

In de cel hoorde Jacoba uit Harderwijk over het lot van haar man: ‘Toen kwam ’t rechte antwoord, 11 mei is het gebeurd’

Zo’n achthonderd Nederlandse vrouwen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen genomen door de Duitse bezetter. Slechts de helft van deze ‘politieke gevangenen’ keerde na de bevrijding terug. Jacoba Schuijl-Van der Bom uit Harderwijk was een van hen. Meer dan drie en half jaar zat ze in verschillende gevangenissen in Nederland en Duitsland. Van die tijd hield ze een dagboek bij, dat voor het eerst met de buitenwereld wordt gedeeld.