Betonblokken blijven liggen tot einde juridisch proces

Kees van der Staaij ondersteunt in Harderwijk terugkeer SGP

10:23 Kees van der Staaij, fractievoorzitter van de SGP in de Tweede Kamer, is maandag 26 februari in Harderwijk, bij de verkiezingsavond van de lokale afdeling. De SGP doet voor het eerst in ruim twaalf jaar weer mee met de raadsverkiezingen in Harderwijk. Deze bijeenkomst staat in het teken van de terugkeer van de Staatkundig Gereformeerde Partij in de plaatselijke politiek.