Bevrijdingsfeesten Veluwe sneuvelen door corona

De festiviteiten rond 75 jaar bevrijding in Harderwijk, Ermelo en Putten op 17 en 18 april zijn of worden afgelast. ,,Je hoopt op een wondertje of nieuwe inzichten, maar ik ga ervan uit dat het niet doorgaat.’’

In Ermelo is het besluit al gevallen. Na overleg met de Oranjevereniging heeft de gemeente de vergunningen voor onder andere het bevrijdingsfeest op het Raadhuisplein en de bevrijdingstocht met historische militaire voertuigen ingetrokken. Beide zouden plaatsvinden op 18 april. Ook de silent disco op de avond daaarvoor en wandelingen naar het onderduikershol zijn geschrapt.

Uithuilen

In Putten zijn de twee voorstellingen van het bijzondere theaterstuk ‘En nu...’ op 27 en 28 maart afgelast. ,,Dat was wel even een schok voor iedereen’’, zegt initiatiefnemer Elly van Geest. ,,Alles bij elkaar zijn we daar een jaar mee bezig geweest. Het beroerde is dat we niet eens samen kunnen uithuilen: ook de bijeenkomst die we daar vanavond voor hadden gepland is afgelast. Maar in het licht van alle gebeurtenissen is er ook wel begrip hoor.’’ Of de voorstelling later een tweede kans gaat krijgen, is nog niet duidelijk.

Breien tegen corona

Haar andere initiatief, roodwitblauwe dassen breien voor 75 bomen in het centrum van Putten, gaat wel gewoon door. ,,Dan breien we maar tegen corona’’, zegt ze.

Alle tot 6 april geplande activiteiten gaan niet door en ook het bevrijdingsconcert op 18 april van Fanfarecorps Excelsior Putten in de Gereformeerde Kerk is inmiddels afgelast. Speciaal voor 75 jaar bevrijding was een muziekstuk geschreven waarin bevrijding, herdenking en de razzia van oktober 1944 samenkomen.

Anderhalf jaar

In Harderwijk valt het definitieve besluit over de festiviteiten eind deze week. Voorzitter Liek Mulder van de stuurgroep die al anderhalf jaar bezig is met de voorbereidingen houdt tegen beter weten in nog de mogelijkheid open. ,,Je hoopt nog op een wondertje, maar de kans is natuurlijk eigenlijk nul.’’

Ook hier gaat het om de bevrijdingstocht met militaire voertuigen en een groot feest op de boulevard, met muziek en vuurwerk. Op het Kerkplein zou van 17 tot en met 19 april een Duits en een Canadees kamp worden ingericht en bij de molen en de Vischpoort zijn optredens en activiteiten gepland.

75 jaar plus één

De festiviteiten een paar weken uitstellen is niet echt aan de orde. Het gaat immers juist om deze data in april toen Putten, Ermelo en Harderwijk in 1945 werden bevrijd door de Canadezen. Misschien volgend jaar, denkt Mulder. Ook Ronnie Regeling die vanuit de VVV in Ermelo woordvoerder is van Ermelo Remembers mikt daar nu op. ,,We hopen dat we volgend jaar 75 jaar plus één kunnen vieren.’’

Behalve de activiteiten en optredens zijn in de musea bijzondere tentoonstellingen ingericht, zoals de expositie Verborgen brieven in Museum Het Pakhuis in Ermelo rond de correspondentie tussen de twee in Ermelo ondergedoken joodse kinderen Bram en Eva en hun ouders. Maar alle musea zijn in elk geval tot 6 april dicht.

Vermoorde kunst

De opening van de expositie Vermoorde kunst met werk van joodse kunstenaars die in de oorlog zijn omgebracht in het Noord-Veluws Museum in Nunspeet en Museum Sjoel Elburg van 24 maart is uitgesteld.