Beweegdag Harderwijk: Wie oud wil worden, zal moeten bewegen

In de kantine en op het sportveld van MHC De Mezen aan de Parkweg was het woensdag een komen en gaan van sportieve senioren. In het kader van de Nationale Sportweek, had de Senioren Beweegraad voor de tweede keer een beweegdag en beweegmarkt georganiseerd.

Tijdens deze dag, konden belangstellenden eens kijken wat de Harderwijkse sportclubs te bieden hebben. Met het doel, senioren enthousiast te maken voor lichaamsbeweging en voor hen een sociale omgeving creëren, hoopt de organisatie een grote groep ouderen te bereiken. ,,Want het is overduidelijk. Als je ouder wordt, worden je spieren, botjes en hersens minder'' zeggen zij stellig.

Onder leeftijdsgenoten

,,Ik ben pas 78 en ik heb mijn hele leven gesport. Nu doe ik elke week fithockey bij De Mezen, want het is heerlijk buiten en onder leeftijdsgenoten te zijn", zegt Dick Kooiman lachend, net voordat hij energiek het veld oploopt voor een potje wandelvoetbal.

Dat is een variant op regulier voetbal, waarbij niet gerend mag worden. Het is wandelen of snelwandelen met de bal aan de voet. Maar het blijkt ook voor de 'oudjes' niet makkelijk het enthousiasme te temperen, er wordt geregeld een sprintje getrokken.

Van de stoel af

Ook de 68-jarige Wouter Willemsen is een groot promotor van seniorensport. Hij begeleidt twee keer per week een groep ouderen bij de zogenaamde Woodtraining, een soort bootcamp. ,,De gemiddelde leeftijd is 64 jaar. We zijn lekker buiten en eigenlijk moet iedereen van de stoel af."

Sportverslaggever Evert ten Napel kwam op de fiets naar Harderwijk om de dag af te trappen. ,,Ik vind dit een geweldig initiatief. Sport maakt mensen gelukkig en iedereen zou het op eigen wijze moeten doen", sprak hij.

Aanwas

De initiatiefnemers van de Senior Beweegraad, Gert Jan Kepper en Chris Omloo, zijn tevreden over de belangstelling. ,,Het idee heeft in maart 2018 vorm gekregen. We hebben geconstateerd dat er sinds vorig jaar zeker aanwas is bij de verschillende beweegaanbieders", vertelt Kepper.