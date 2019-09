Beweegdag senioren met Evert ten Napel

St. Jansdal begint met eigen pendel­dienst voor patiënten tussen Lelystad en Harderwijk

23 september Het St. Jansdal-ziekenhuis begint vanaf 26 september met een eigen pendeldienst voor patiënten en hun begeleiders. Vooralsnog gaat het om een proefperiode van een half jaar. ,,Dan gaan we kijken of we genoeg hebben aan een busje voor acht personen en of we er mee doorgaan”, zegt woordvoerder Anneke Plette van St. Jansdal.