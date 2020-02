Bewoners en sportclubs Harderwijk weer goede buren; uiterlijk tien uur is het stil

Blije gezichten in de wijk Slingerbos in Harderwijk; de wijkvereniging en korfbalclub Unitas en de handbalvereniging hebben afspraken gemaakt over het gebruik van de sportvelden en het clubhuis met zo weinig mogelijk overlast voor de wijkbewoners. Ze gaan samen verder als goede buren.

Wijkbewoners voelden zich bijna een jaar geleden overvallen toen op het sportpark enthousiast werd begonnen met de aanleg van nieuwe velden, het plaatsen van nieuwe verlichting en de voorbereidingen voor de bouw van een nieuw clubhuis. Waarom was geen rekening gehouden met hun belangen en wensen? Hoe kon de gemeente dit zomaar goedvinden?

Half maart

Na hevige protesten, bezwarenprocedures en berichten in de media zochten de partijen elkaar op. En het is gelukt. De gesprekken leidden tot overeenstemming en vanavond hebben voorzitters Jan Hop van de Stichting Sportpark Slingerbos en Dick Ruitenberg van de wijkvereniging hun handtekening gezet onder een convenant. Alle bezwaren worden ingetrokken en de bouw van het clubhuis gaat half maart van start.

Aan beide kanten wordt vooral benadrukt dat ze elkaar niet in de weg willen zitten. ,,We zijn en we waren ook helemaal niet tegen de sportclubs’’, aldus Ruitenberg. ,,Maar als bewoners hebben wij wel te maken met wat er gebeurt.’’

Actief in gesprek

Dat realiseren ze zich bij de sportclubs maar al te goed, zegt Mark van de Greijn, bestuurslid van de beheersstichting van het sportpark namens Unitas. ,,We zijn actief in gesprek gegaan met bewoners om te kijken hoe we als vereniging kunnen zorgen dat de buurt zo min mogelijk last van ons ondervindt.’’

Het is vooral de bedoeling om overlast en escalatie te voorkomen. Zo zijn er afspraken gemaakt over de trainingstijden (tot 22.00 uur, waarbij de laatste training zo ver mogelijk van de woningen af wordt gehouden), de verlichting die per groep kan worden uitgeschakeld en het gebruik van de kantine; na 22.00 uur gaat de deur naar het terras niet meer open, bezoekers vertrekken dan via de ‘achterdeur'.

Gerichter

Het clubhuis zelf wordt voorzien van allerlei voorzieningen om het geluid binnen te houden. Binnenkort plaatst de gemeente een ander type led-verlichting rond de velden, dat veel gerichter schijnt zodat omwonenden er geen last hebben. ,,We zijn bij mensen in huis geweest en zoals het nu is zou ik het ook niet willen’’, zegt Van de Greijn.

Als iemand toch ergens last van heeft dan wordt dat eerst opgenomen met de stichting, aldus Ruitenberg. En jaarlijks wordt overlegd over hoe het gaat. ,,We zijn in elk geval heel blij dat we samen verder kunnen.’’

En dat vindt ook de sportbestuurder. ,,Het gaat vooral om de intentie dat we als goede buren met elkaar om willen gaan.’’

Parkeerplaatsen