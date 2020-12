Bewoners Harderwijks vakantiepark halen opgelucht adem: hun park is eindelijk echte woonwijk

Analyse Harder­wijks vakantie­park wordt woonwijk: krijgt deze aanpak navolging in andere gemeenten?

13 juli Park Ceintuurbaan in Harderwijk is het allereerste vakantiepark op de Veluwe dat wordt omgevormd tot een woonwijk. Hiermee wordt een belangrijk precedent geschapen. De grote vraag is nu: krijgt deze aanpak navolging in andere Veluwse gemeenten?