Bewoners tevreden, Harderwijk haalt busdrempels weer weg

Door vandalen geteisterd Harder­wijks treinstati­on ‘geen prioriteit’ voor ProRail: ‘Teleur­stel­lend’

De perronlift op het treinstation in Harderwijk lag er dit jaar al meerdere keren uit, nadat die was gesloopt door vandalen. Toch is spoorbeheerder ProRail niet van plan om extra maatregelen te treffen. Er komt geen cameratoezicht en mindervaliden die op een defecte lift stuiten hebben in feite gewoon pech. ,,Lakse houding ProRail is teleurstellend.’’

26 november