Bewoners van deze straat in Harderwijk zijn trillingen door bussen beu: ‘Word in mijn bed wakker geschud’

video Twee keer botenbrand binnen week: brandweer past in Epse geleerde lessen gelijk toe in Harderwijk

De Gelderse brandweer moest de afgelopen week twee keer uitrukken voor brandende boten. Maandag ging het goed mis in een loods bij Epse en zondag was het raak bij een jachtwerf in Harderwijk. Lessen die in Epse werden geleerd, konden in Harderwijk meteen al worden toegepast.

20 maart